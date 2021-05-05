PTT önünde oluşan kuyrukta polisin şefkat eli Kırşehir’de, İŞ-KUR ve Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kuyruğu

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– Kırşehir’de, PTT önünde oluşan İŞKUR ve ekonomik istikrar kalkınma paketi kuyruğunda polis; sırada bekleyen yaşlı vatandaşı alarak işlemlerinin hızlandırılmasını sağladı.

Şehirde Ankara Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önünde sabah saatleri itibari ile İŞKUR ve ekonomik istikrar kalkınma paketi kuyruğu oluştu. Oluşan kuyrukta emniyet birimleri vatandaşa maske, mesafe uyarısında bulundu. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi almaya geldiği öğrenilen yaşlı kişi, polisin fark etmesi ile kuyruktan alınarak işlem önceliği yaşaması sağlandı.

Kırşehir PTT görevlileri ise kuyruğun uzamaması için şubelere yönlendirme yaptı.

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