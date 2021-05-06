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(Özel) Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı Şehit babası köyüne oğlu için park yaptı, kaymakam kendisiyle röportaj yaptı

İHA

(Özel) Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı Şehit babası köyüne oğlu için park yaptı, kaymakam kendisiyle röportaj yaptı

Kırşehir Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan; Hamza Zencirli'nin şehit oğlu Zekeriya Zencirli adına yaptırdığı parka giderek baba ile röportaj yaptı.
İçerisinde olduğumuz Ramazan ayını tebrik ederek röportaja başlayan İlçe Kaymakamı Özcan, röportajda bölgeye yapılan çalışma ve planlarıyla ilgili şehit babasından bilgi istedi. Bunun üzerine Baba Zencirli, "Devletimizden Allah razı olsun her zaman yanımızdasınız" dedi.

"Oğlumun mezarı köyümde değil ama çeşmesi ve bahçesi var"
Oğlunun şehit olduktan sonra köyüne aile kararı ile defnedilmediğini ama köyünde bahçesi ve çeşmesinin olduğunu aktaran baba Zencirli, "Yaptırdığım bahçe ve çeşmede çok mutlu oluyorum. Çeşme herkesin fakat bakımı bana ait. Bölgeye gelenlerden oğluma dua edilmesi bana yetiyor. Bölgede yaptırdığım çeşmede su hiç kesilmedi. Allah'a şükürler sizler ve vatan sağ olsun" diye konuştu. Röportaj esnasında Kaymakam Özcan, başka bölgelere de çam fidanı dikildiğini fakat kuruduğunu, Şehit Zekeriya Zencirliğin adına yaptırılan alanda olan çam fidanlarının ise kurumadığını kaydederek şehit babasına gününün iyi geçmesini diledi.
Hakkari''nin Yüksekova ilçesi Irak sınırındaki üs bölgesine sızma girişimi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit olmuş, cenazesi ise Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verilmişti.

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