Kırşehir'de polis halkın kısıtlama ihlali yapmaması için aktif görev alıyor

Kırşehir'de polis halkın kısıtlama ihlalinde bulunmaması için aktif görev alıyor.

Şehirde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktalarında izin belgesi kontrolleri yapılırken yaya devriyeler de izne tabi olunan alanlarda kimlik kontrolleri yaparak ihlallerin yaşanmaması için çalışma yürütüyor. İl merkezi ile birlikte yürütülen çalışmalar emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezleri ve köylerde de yürütülüyor. Öte yandan Anneler Günü öncesinde çiçekçiler satış dükkanları önüne sergiledikleri çiçekleri süsledi ve satış için bekliyor. Esnaf; kısıtlamada kutlanacak Anneler Günü ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını ancak satışların çok fazla oranda olmadığını söyledi.

Online satışlarda ise akşam saatleri ve gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanacağı beklentisi yüksek oranda.

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