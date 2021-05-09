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Anneler Günü'nü çalışarak kızları ile geçiriyor Kırşehirli anne, Anneler Günü için çiçek hazırlıyor

İHA

– Kırşehir'de Serap Eren, Anneler Günü'nü kızları ile çalışarak ve başka annelere çiçek hazırlayarak geçiriyor.

Anneler Günü'nü çalışarak kızları ile geçiriyor Kırşehirli anne, Anneler Günü için çiçek hazırlıyor

– Kırşehir’de Serap Eren, Anneler Günü'nü kızları ile çalışarak ve başka annelere çiçek hazırlayarak geçiriyor.
Kızları sipariş alırken anne Serap Eren, çiçekleri hazırlayıp teslimata hazırlıyor. Terme Caddesi üzerinde kızının da adını verdiği iş yerinde anneler için çiçek demeti hazırlayan Serap Eren, 5 yıl önce açtıkları iş yerinde her anneler gününde çalışıyor.
Serap Eren, pandemi etkisi ile birlikte Anneler Günü'nde sipariş yoğunluğu olduğunu bazı evlatların ise anneleri için siparişleri gelerek verdiğini belirtti. Anne adayı Safiye Akçakaya ise Anneler Günü'nü kutlarken şehit ve gazi annelerinin de Anneler Günü'nü kutladıklarını ve pandemiden dolayı online sipariş verdiğini söyledi.

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