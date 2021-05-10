HUDER Kırşehir Temsilcisi Altaş: "Korsan devlet İsrail’i nefretle kınıyoruz"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, İsrail güvenlik güçlerinin Mescidi Aksa’da Müslümanlara saldırılarına tepki gösterdi.

HUDER Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş yaptığı yazılı açıklamada, "Mescidi Aksa’da yaşananlar, sadece temel inanç ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmemekte, İsrail’in yine terör ve güvenlik bahanesine sığınarak özelde Mescidi Aksa, genelde de Kudüs’ün bütününü kendi topraklarına katma, bölünmez ve birleşmiş başkenti yapma hedefinde devam ettiğini göstermektedir. Mescidi Aksa’da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması çabalarının ve ibadet için gelenlere sık sık terör ve güvenlik bahanesiyle öldürmeye kadar giden şiddete dayalı fiili müdahalede bulunulması gibi davranışların en kısa zamanda bitirilmesi gerekmektedir. Hukuki Araştırmalar Derneği olarak bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birisinin Filistin Devleti’nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesi olduğunu, İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği Doğu Kudüs’teki işgal ve iskan politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail’in Haremi Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu İslam coğrafyasına ve dünya kamuoyuna duyurmayı bir görev bilmektedir. Siyonizmin son kalesi korsan devlet İsrail’in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletleri bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz" dedi.

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