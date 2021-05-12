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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir çocuğun hayatına mal olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

İHA

Bir çocuğun hayatına mal olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kırşehir'de, dün iftar vakti ekmek aldıktan sonra evine dönerken Fatma Büşra Temiz'e çarparak ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Biriminde göz altında bekletildikten sonra Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan B.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kırşehir ETipi cezaevine gönderildi.

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Selgah Camii kavşağında meydana geldi. Fatma Büşra Temiz (9), annesi ve kardeşi ile kaldığı evinden ekmek almak için ikametinin karşısında bulunan fırına gitti. Fatma Büşra Temiz, karşıdan karşıya geçerken iddialara göre kontrolsüz gelen B.A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı. Kazayı yapan ve yaşının küçük olduğu öğrenilen sürücü B.A., otomobili ile hızla kaza yerinden uzaklaşırken çevrede bulunanlar 112 ve emniyet birimlerine haber verdi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Büşra Temiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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