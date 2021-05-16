Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

Yarın yasak var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Playoff Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 21 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.