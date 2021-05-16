Kırşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig Playoff Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 21 yenen Kırşehir Belediyespor, bugün oynanan mücadelede golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Kırşehir Belediyespor takımı bu sezon oynadığı 38 maçta 9 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken 57 gol attı, kalesinde de 32 gol gördü.
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