Kırşehir'de DEAŞ sanıklarının yargılamasına devam edildi

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Kırşehir "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 7 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Irak uyruklu tutuklu sanıklar A.Y.R.H, A.N.M.A.K, A.H.J.A.H, E.M.T.H.H, M.N.A.H, Q.M.S.K.H ve tutuksuz sanık O.S.S.S. ile avukatları katıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 şüpheliden 8'i tutuklanmış, sanıklarla ilgili farklı davalar açılmıştı.

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