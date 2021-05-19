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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın ve Başkan Ekicioğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

İHA

Vali Akın ve Başkan Ekicioğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.
Vali Akın, mesajında; "19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için Samsun'dan Anadolu’ya çıkarak Milli Mücadele dönemini fiilen başlattığı bir dönüm noktasıdır. Anadolu’da alınan kararların ardından tarihe gömülmek istenen milletimiz birlik ve beraberlik ruhuyla ülkesini savunarak, özgür ve müreffeh yarınların temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile neticelenen bu mücadele esaret altındaki milletlere de örnek teşkil etmiştir. İstiklal Mücadelesini zafere taşıyan ve ecdadımızdan bizlere miras kalan bu milli birlik ve dayanışma ruhu, bugün ülke olarak sahip olduğumuz tüm kazanımlara aynı şevkle sahip çıkmamızı, ülkemizi daha ileriye taşımak için durmadan çalışmamızı, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır" dedi
Gençlere seslenen Vali Akın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelemizin başlangıç noktası olan 19 Mayıs’ı genç nesillere bayram olarak hediye etmiş ve ülkemizin geleceğini Türk gençliğine emanet etmiştir. Bu sebeple ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmasındaki en büyük gücümüz sizlersiniz. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedecek güçlere karşı devletimizi sizler koruyacak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Bilim ve teknolojinin çok hızlı ilerlediği, güç dengelerinin çok çabuk değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu değişimi yakalamak için ülkemizin genç nesillerin enerjisine ve heyecanına ihtiyacı vardır. Üzerinizdeki bu büyük sorumluluğun bilinciyle sizler daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmak için gayret göstermelisiniz. Sizlerin, bu güvene layık olarak tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi daha huzurlu günlere taşıyacağınıza ve sizden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha müreffeh bir ülke bırakacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise, yayımladığı mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu topraklarını işgal ve zulümden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak idealiyle Samsun'a çıkışı, milletimizin kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır. 19 Mayıs 1919 ile başlayan tarihi seyirde; toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi kaderini eline almış, ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek varoluş mücadelesini başlatmıştır. Gençlerimizin; bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.

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