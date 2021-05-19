19.19'da Kırşehir'de hayat durdu, gençler Cacabey Meydanı'nda İstiklal Marşı okudu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kırşehir'de gençler Cacabey Meydanı'nda İstiklal Marşı okudu.

Kırşehir Belediyesi anons siteminden şehirde İstiklal Marşı dinletirken Atatürk'ün sevdiği parçalar da seslendirildi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor tesislerinin tamamında ve yurtlarda saatler 19.19'u gösterdiğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Cacabey Meydanı'nda belediye hoparlöründen İstiklal Marşı'nın duyulmasıyla birlikte insanlar saygı duruşuna geçti. Batuhan Çayır adlı genç, 19 Mayıs nedeniyle Cacabey Meydanı'nda toplanan gençlerle birlikte İstiklal Marşını okuduğunu söyledi.

Cacabey Meydanı'nda bulunan vatandaşlar ise İstiklal Marşının duyulması ile birlikte saygı duruşunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.