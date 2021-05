Kırşehir Belediyespor, 52 yıl sonra 1. Lig hedefinde Oyuncular, moralli ve hedefe kilitlenmiş maç saatini bekliyor

– Kırşehir Belediyespor, 52 yıl sonra gelen 1. Lig umutları ile TFF 2. Lig playoff yarı final ilk maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırşehir Belediyespor, 52 yıllık özlemi dindirmek için sahaya çıkıyor. Yeşilbeyazlılar, TFF 2. Lig playoff yarı final ilk mücadelesinde Sakaryaspor ile sahasında karşılaşacak. Ligde oynanan iki maçın birinde berabere kalan yeşilbeyazlılar, Ahi Stadında oynanan müsabakadan ise 10 mağlup ayrılmıştı. Kırşehir Belediyespor'un kalecisi Ahmet Sabri Fener, her maça galibiyet parolası ile çıktıklarını söyledi. Sakaryaspor maçında yüksek performans sergileyeceklerini ifade eden Fener, "Böyle maçlara hazırlıklıyız. Devre arasından sonraki bütün maçlara final adıyla çıktık. Elimizden gelen her şeyi de yaptık. Allah bize yarı final oynatmayı nasip etti. Elimizden gelenin en iyisini yapıp çok istediğimiz finali de oynamak istiyoruz" dedi. Kulüp, oyuncular ve yönetimin bir arada olduğunu aktaran futbolcu Ali Küçük ise "Hepimiz aile gibiyiz. Bu zamana kadar da iyi sonuçlar aldık. Bu şehirde olan insanları da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz tek yüreğiz. Finali kazanan taraf da biz olacağız” ifadelerini kullandı.



Başkan Mustafa Yılmaz: "Şehirle birlikte maça hazırlandık"

'Şehirle birlikte maça hazırlandık' diyen kulüp başkanı Mustafa Yılmaz ise kulüp olarak sezon başından itibaren birliktelik içerisinde olduklarını ve ellerinden gelen her şeyi yaparak maça hazırlandıklarını belirtti. Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik ise takım üzerinde sosyal medyada yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili konuşarak, "Sosyal medyadaki söylentilere kulak kabartmıyoruz. Siyasetçilerin işlerine de müdahale etmiyoruz. Biz, takımın bütünlüğü birliği anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Birlikteliği şehir olarak sağladık. Siyasi arenada konuşanlar siyasi arenada konuşsun biz, işimize bakıyoruz. Takımımızın 52 yıllık özlemi var. Bu özlemi sonlandırarak 1. Lige çıkacağız" şeklinde konuştu. Kırşehir Belediyespor taraftar ve amigoları ise akşam saatlerinde Güney kent tesislerine giderek meşale yakıp futbolcularla müsabaka öncesi moral ziyaretinde bulundu.

