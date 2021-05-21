Kırşehir'de 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİRKırıkkale karayolunda 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde KırşehirKırıkkale karayolu Özbağ Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sami Kaya yönetimindeki 06 ZJU 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Adem Şahin'in kullandığı 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı. Kazanın olduğu şeritte ilerleyen Emrah Efe yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada otomobillerde sıkışan sürücüler Sami Kaya ve Adem Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde yolcu olarak bulunan Menşure Kaya ve İbrahim Uyanık ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Sami Kaya ve Adem Şahin'in cenazeleri ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-05-21 20:47:46



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