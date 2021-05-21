Kırşehir için kuvvetli yağış uyarısı

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir ve çevresinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.