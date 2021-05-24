Sosyal Bilimler öğrencileri şehir kimliği oluşturuyor Sosyal Bilimler Lisesi ‘benim şehrim benim kimliğim’ projesi ile şehrin tanıtımına katkı sunuyor

– Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi, My City My Identity e Twinning projesiyle şehrin tanıtımına katkı sunuyor.

Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Esma Çetinkaya’nın kuruculuğunu üstlendiği proje ile gelenek ve göreneklerine hakim, yaşadığı çevreyi tanıyan, değerlerini idrak edip sahip çıkan, farklı kültürleri tanıyıp farklılıklara saygı duyan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor. İzmir, Kırşehir, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Sivas, Bursa, Mersin illerinden proje gelişimine destek verilirken proje kapsamında yabancı ortaklar ise Romanya ve Ürdün.

Projenin ana hedefini ise öğrencilerin geçmişten geleceğe duyuş, düşünüş ve değerler birliğini oluşturan dil, din, bilim, sanat, ahlak, siyaset gibi fenomenlerini tanıyabilme ve düşünme becerileri kazanmaları oluşturuyor. Öğrenciler ise farkındalık oluşturarak kültürüne hakim ve yaşadığı çevreyi iyi tanıyan değerlerine sahip kişilerle farklı kültürleri tanıyan dijital okur yazarlık bilincine sahip, bilgisayar teknolojilerini verimli kullanan ve bu beceri ve davranışların bu yüzyılda, birer dünya vatandaşı olarak gereklilik olduğunun kavrayan bireyler olmaları amaçlanıyor. Şehir kültürlerini farklı bir bakış açısıyla ve uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı eTwinning platformunda Kırşehir’in tarihi, kültürü, sanatçıları öğrencilerle birlikte tanıtılarak analiz ediliyor.

Öğrenciler proje yürütücüsü Esma Çetinkaya ile birlikte UNESCO tarafından müzik şehirleri ağına dahil olan Kırşehir’in ustaları Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Aşık Sait, Hacı Taşan gibi kişilikleri abdallık ve bozlak geleneği açısından inceleyerek kültür elçiliği görevini de üstleniyor.

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