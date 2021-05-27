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Kırşehir'de cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

İHA

Kırşehir'de cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Kırşehir'de cips ve meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları üzerine inceleme başlattı. Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan T.E.'nin elindeki market poşetinde yapılan aramada, cips ve meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bir park civarında polis ekiplerince şüphe üzerine üstleri aranan F.O. ve R.A adlı şahıslar ise 34 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı ise adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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