Kırşehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar ve Kaman ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

İlçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; tabanca iğnesi, namlu açma aparatı, namlusu açılmaya hazır kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli işlem başlatıldı.

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