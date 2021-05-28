Kırşehir Belediyespor taraftarları, TFF önünde eylem yaptı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde eylem yaptı.

52 yıllık tarihinde ilk defa 1. Lig'e çıkma adına Playoff’a kalan Kırşehir Belediyespor, Sakaryaspor'a yarı finalde elenerek 1. Lig'e hayaline veda etti. Yaşanan mağlubiyetin ardından TFF önünde basın açıklaması yapan bir gurup Kırşehir Belediyespor taraftarı, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçtan önce yaşanan olayların karşılaşmanın önüne geçtiğini ileri sürdü. Neşet Ertaş Taraftar Grubu amigosu Halil Kurt, mücadelenin başlamasına 10 dakika kala stadyumun kapılarının açıldığını ve Sakaryaspor taraftarının içeri alındığını iddia etti. TFF önünde açıklama yapan Kurt, "Maç günü olaylardan önce dostluk içerisindeydik. Biz devletimizin kurallarına riayet ederken Sakarya'da taraftar içeri alındı. Sakarya’da maçı yaklaşık 5 bin taraftar takip etti" dedi.

TFF önünde yapılan basın açıklamasının ardından Kırşehirli taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.