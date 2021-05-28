Kırşehir'de 104 bin 649 kişi aşılandı

Kırşehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında 104 bin 649 kişi aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, aşılanma sürecinin şehir genelinde belirlenen takvimle orantılı şekilde yapıldığını belirtti. Kontrollü normale dönüşe birlikte yürütülen çalışmalar kapsamımda 1. doz aşıyı 58 bin 771 kişi olurken aşının 2. dozunu ise 45 bin 878 kişi oldu. Kırşehir'de uygulanan toplam aşı sayısı oranı ise 104 bin 649 olarak kayıtlara geçti. Kırşehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, geçtiğimiz aylar içerisinde aşının korona virüsten korunmada en etkili yöntem olduğunu belirtmişti.

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