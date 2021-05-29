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Kırşehir'de esnaf ve vatandaş kısıtlamalı son hafta sonu beklentisinde

İHA

Kırşehir'de esnaf ve vatandaş kısıtlamalı son hafta sonu beklentisinde

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında Kırşehir'de esnaf ve vatandaş tekrar hafta sonu kısıtlama olmaması beklentisi içerisinde.
Cuma günü akşam saat 21.00 itibari ile uygulanmaya başlanan ve Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlamalar karşısında normalleşme süreci ile birlikte şehirde bulunan esnaf ve vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin valilik koordinesinde uygulama yaptığı ve şehir genelinde kurallara uyumun olduğu Kırşehir sokaklarında yürüme mesafesinde alışveriş yapanlar var. Belediye görevlileri de kısıtlamaları fırsata çevirerek çalışmalarını yürütüyor. 1 Haziran tarihi ile normalleşme uygulamalarını bekleyenler ise hafta sonu kısıtlamalarının da kalkması umudunu taşıyor. Paket servisle iş yerinde telefon bekleyen işletme ustası Nurettin Ülger, paket servis beklerken hayatın da normale dönmesini beklediklerini belirtti.
İşyerlerinin açılması ve hayatın normale dönüşünde aşının önemine dikkat çeken Mevlüt Topel adlı esnaf ise herkesin aşılanması ile normale dönüşün paralellik gösterdiğini belirttiği açıklamasında, "Esnaf olarak en büyük beklentimiz toplumun normale dönmesi insanlar çarşıya çıkacak gezecek dolaşacak ve alışveriş yapacak" diye konuştu. Pandeminin etkilediği ve geçen süre içerisinde 3 kez iş yaptığını anlatan boyacı Turgay Kesimer, "Pandemi süresi boyunca işsiziz. Geçen süre içerisinde 2 yada 3 işe gittim. Kazancımız ise bin 500 2 bin lirayı geçmedi" ifadelerini kullandı. Deneme sınavından gelen ve hafta sonlarının açık olması beklentisini taşıyan Büşra Doğan ve Anıl Ulaş adlı öğrenciler ise sokağa çıkma kısıtlamasında son hafta sonu olmasını istediklerini söyleyerek bilim kurulu kararlarını takip ettiklerini belirtti.

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