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Kırşehir'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri programı düzenlendi

İHA

Kırşehir'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri programı düzenlendi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine katılan Vali İbrahim Akın, kursiyerler tarafından hazırlana el emeği eserleri inceledi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve kursiyerler katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri açılış programında konuşan Vali Akın, “Eğitim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliğine göre her yıl Haziran ayının ilk haftası Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak belirlenmiştir. Bu hafta içerisinde düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezi ve Aile Yaşam Merkezindeki kurslarda verilen eğitimler sonunda kursiyerlerin eserleri sergilenmektedir. Bu eserleri el emeği, göz nuru oldukları için çok anlamlı buluyorum" dedi.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin de sunulduğu Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri, el sanatları ve karma resim sergisini gezerek kursiyerlerden atölye çalışmaları hakkında bilgiler alınması ile sona erdi.

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