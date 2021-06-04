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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi hayat hikayesini satırlara döktü

İHA

Kendi hayat hikayesini satırlara döktü

Kırşehir'li eğitimci yazar Gökmen Güneş'in, kendi hikayesinden yola çıkarak hazırladığı 'Ben En Çok Babamın Siyah Saçlarını Özledim' romanı çıktı.
Yardımseverlik, birliktelik ve paylaşım duygusunun anlatıldığı roman, Türkiye'den tedavi olmak için Almanya'ya 7 yaşında iken giden bir çocuğun mücadelesini anlatıyor. Kırşehir doğumlu olan Güneş, Ahi Evran Üniversitesini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesinde doktora eğitimine başladı. Deneme yazıları da olan Güneş'in roman yazma fikrini ise eşi tetikledi. Pandemi sürecinde kısıtlamaları da değerlendiren yazarın ilk romanı Pegem Kültür yayınlarından okuyucusu ile buluştu.

Şair Ercan Ergül'ün ön sözünü yazdığı romanda günümüz bireyselleşmesine karşı kaybolan yardımseverlik, birliktelik ve paylaşım duygusunun neden kaybolmaması gerektiği okuyucuya anlatılıyor.
Güneş, kendinde oluşan kemik erimesi rahatsızlığından yola çıkarak aile özlemini anlattı. Hayatını değiştiren karakterlerin anlatımları ile oluşan roman hakkında konuşan Güneş, "Evde küçük denemelerim oldu. Romanın hayat bulmasında eşimin teşviki çok fazla oldu. Pandemi kısıtlamaları ile zaman çok fazla oldu. 7'li yaşlarımda kemik erimesi rahatsızlığı nüksetti. Ankara'da tedavinin o dönemler için zor olduğu söylendi. Ben Almanya'ya gitmek zorunda kaldım. Bu yolculuğum ise romanın oluşması temellerini attı" dedi.

Değerler Eğitiminden yola çıkılarak hazırlanan romanda kaybolan duyguların nasıl yeniden yeşertildiği ve çocuklukta yaşanılan anıların insanın hayatını şekillendirme süreçleri işleniyor.

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