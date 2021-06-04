El emeği arttıkça fiyatlarda artıyor Kırşehir'de, el sanatları sergisinin en pahalı eseri çivi ile yapılan tablo Tablonun değeri 5 bin liradan alıcı bekliyor

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen ve zengin bir mozaik oluşturan geleneksel el sanatları sergisinde el emeği arttıkça fiyatlarda artış gösteriyor.

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında açılan sergide Filografi tabloları ilgi görüyor. En düşük 3 bin liradan alıcı bekleyen tablolar en yüksek 5 bin lira gibi bir fiyattan satışa sunuldu.

Kağıt Telkari üzerine uygulanan ve Filografi tekniği ile yapılan geyik tablosu 5 bin liradan alıcı bekliyor. Çalışmanın emeğinin çok uzun zaman aldığını aktaran Uzman Ayşe Korkmaz Demir, "Kağıt Telkari üzerine uygulanan ve Filografi çalışması uyguladık. Filografiye tek tek çivi çakarak ve çiviyi bakır tellerle sararak çalışmayı yaptık" dedi.

Eğitim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliğine göre her yıl Haziran ayının ilk haftasında yapılan çalışmalar itina ile hazırlanarak sergileniyor. Uzun bir süre yine filografi tekniğini kullanarak çalışma yürüten Ayşe Atabey adlı kursiyer ise belirlenen fiyatlar üzerinde eserler olduğunu belirtti. Atabey, "5 yıldır filografi kursuna katılıyorum. Bakır telle çivinin birleşimi üzerine çalışmalar yaptım. Hocam, tabloma 3 bin lira fiyat belirlemiş ama bana kalırsa paha biçilmez" diye konuştu.

Kırşehir'de dün açılışı yapılan ve halkın yoğun katılım sağladığı sergide el sanatları kadar, ahşap işçiliği ve yağlı boya eserlerde bulunuyor. Sergiyi gezen ve düşüncelerini aktaran Bahadır Altıok adlı vatandaş, serginin gezilmesi gerektiğini ve el emeğinin çok fazla olduğunu aktardı. Fatmanur Piroğlu adlı kişi ise fiyatların yüksekliği kadar işçilik değerlerinin de yüksek olduğunu ifade etti.

El sanatları sergileri, kültürel değerlerin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılmasının yanı sıra üretimde dönüşümün yaygınlaştırılması, geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılması ve desteklenmesine de olanak sağlıyor.

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