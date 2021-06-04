Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kirşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile polis ekiplerince yakalanan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme Caddesindeki organize sanayi bölgesi girişinde yaptıkları yol kontrolünde Adana ve Aksaray plakalı iki otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 37,75 gram metamfetamin, 49 adet ecstasy hap, 8 gram kokain, 1,67 gram bonzai ve 0,63 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.C., M.Ö., U.Ç., M.K. ve A.H. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.