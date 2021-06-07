Kırşehir’de İkizagıl köyü muhtarlık seçimi yapıldı

Kırşehir de Sıdıklı İkizağıl köyünde muhtarlık seçimi tamamlandı.
Merkeze bağlı Sıdıklı İkizağıl köyünde vatandaşlar muhtar ve ihtiyar heyetlerini belirlemek üzere sandık başına gitti.
133 seçmenin bulunduğu köyde 64 oy alan ve tek aday olarak seçime giren Tuncay Umucu seçimi kazanarak muhtar oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.