Kırşehir’de lavanta festivali düzenlenecek Belediye, çiftçiyi de ülke ekonomisine destek için lavanta ekimine yönlendiriyor

– Kırşehir’de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde mülkiyeti Kırşehir Belediyesi’ne ait olan alanda 18 bin metrekarelik alanda lavanta fidesi dikimi yapıldı.

İlk hasadı 2020 yılında alan belediye, ikinci yılda şehirde lavanta festivali düzenlemek için kolları sıvadı.

Güldiken Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tarım alanlarının değerlendirilmesi ve çiftçinin özendirilmesi çalışmaları itina ile yürütülüyor.



Çitçiye örnek olundu şimdi talepler alınıyor

Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla çiftçiye örnek olunduktan sonra ilaç ve kozmetik sanayi için sıkı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Ziraat Teknikeri Sevda Kılıç, “2019 yılında çiftçiyi desteklemek ve farkındalık oluşturmak istedik. 2020 yılında ise ilk hasadı gerçekleştirdik. Lavanta çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ kullanılıyor. Çiftçinin desteklenmesi hedeflenmişti ve bunu da başardık ”dedi. Lavanta ekimi için sonbahar mevsimi tercih ediliyor. Mevsimsel yağışların etkisi ile sulama ihtiyacı olunmadan 24 bin adet fide kendi kendine yeter halde besleniyor.





Temmuz ayı için şehirde festival hazırlıkları başlatıldı

Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, üretilen lavanta bahçesi sonrası amaçları ulaştıklarını ve bölgede çiftçinin de katılı ile festival düzenleneceğini belirtti.

Polat, “İç Anadolu Bölgesi tarım bölgesi ama sulanabilir arazi az. Baklagillerden kuraklık nedeniyle çiftçi de gerekli verimi alamıyor. Biz ise çiftçimizi başlattığımız lavanta ekimi ile farklı bir yöne kaydırdık. Kozmetik ve ilaç sanayi için lavanta çok önemli. Ekonomik değeri de yüksek. Lavanta ihtiyacının büyük bir kısmı ülkemizde ithalatla karşılanmakta, amacımız hem çiftçimizi yönlendirmek hem de elde ettiğimiz ürünle festival düzenleme gayreti içerisindeyiz. Etkinliklerde lavanta yağının elde edilme süreçleri anlatılacak.

Bozkır arazilerinde ağırlıklı olarak arpa ve buğday üretimi yapılan Kırşehir'de, alternatif ürün olarak lavantanın değerlendirilmesi önemli görülürken üniversitenin bilimsel desteğiyle yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

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