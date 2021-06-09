Kırşehir’de lavanta festivali düzenlenecek Belediye, çiftçiyi de ülke ekonomisine destek için lavanta ekimine yönlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’de lavanta festivali düzenlenecek Belediye, çiftçiyi de ülke ekonomisine destek için lavanta ekimine yönlendiriyor

İHA

Kırşehir’de lavanta festivali düzenlenecek Belediye, çiftçiyi de ülke ekonomisine destek için lavanta ekimine yönlendiriyor

– Kırşehir’de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde mülkiyeti Kırşehir Belediyesi’ne ait olan alanda 18 bin metrekarelik alanda lavanta fidesi dikimi yapıldı.
İlk hasadı 2020 yılında alan belediye, ikinci yılda şehirde lavanta festivali düzenlemek için kolları sıvadı.
Güldiken Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tarım alanlarının değerlendirilmesi ve çiftçinin özendirilmesi çalışmaları itina ile yürütülüyor.

Çitçiye örnek olundu şimdi talepler alınıyor
Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla çiftçiye örnek olunduktan sonra ilaç ve kozmetik sanayi için sıkı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Ziraat Teknikeri Sevda Kılıç, “2019 yılında çiftçiyi desteklemek ve farkındalık oluşturmak istedik. 2020 yılında ise ilk hasadı gerçekleştirdik. Lavanta çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ kullanılıyor. Çiftçinin desteklenmesi hedeflenmişti ve bunu da başardık ”dedi. Lavanta ekimi için sonbahar mevsimi tercih ediliyor. Mevsimsel yağışların etkisi ile sulama ihtiyacı olunmadan 24 bin adet fide kendi kendine yeter halde besleniyor.


Temmuz ayı için şehirde festival hazırlıkları başlatıldı
Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, üretilen lavanta bahçesi sonrası amaçları ulaştıklarını ve bölgede çiftçinin de katılı ile festival düzenleneceğini belirtti.
Polat, “İç Anadolu Bölgesi tarım bölgesi ama sulanabilir arazi az. Baklagillerden kuraklık nedeniyle çiftçi de gerekli verimi alamıyor. Biz ise çiftçimizi başlattığımız lavanta ekimi ile farklı bir yöne kaydırdık. Kozmetik ve ilaç sanayi için lavanta çok önemli. Ekonomik değeri de yüksek. Lavanta ihtiyacının büyük bir kısmı ülkemizde ithalatla karşılanmakta, amacımız hem çiftçimizi yönlendirmek hem de elde ettiğimiz ürünle festival düzenleme gayreti içerisindeyiz. Etkinliklerde lavanta yağının elde edilme süreçleri anlatılacak.
Bozkır arazilerinde ağırlıklı olarak arpa ve buğday üretimi yapılan Kırşehir'de, alternatif ürün olarak lavantanın değerlendirilmesi önemli görülürken üniversitenin bilimsel desteğiyle yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaza 2'si ağır 5 yaralı
Kırşehir'de, Ahi Evran Komitesi 11 bin 447 aileye yardımda bulundu
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Ahi Evran Komitesi 11 bin 447 aileye ...
Rektör Yardımcısı Gökbel, "Birçok yapılanma temeli Ahi Evran'ın teşkilatçılığına dayanır" Kırşehir'de, 'Ahi Evran ve Gençlik' anlatıldı
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Gökbel, "Birçok yapılanma temeli ...
Kırşehir’de İkizagıl köyü muhtarlık seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir’de İkizagıl köyü muhtarlık seçimi yapıldı