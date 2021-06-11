Araç ilanı veren vatandaşları dolandıran 8 kişilik çete çökertildi Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

– Kırşehir’de İnternet üzerinden araç satış ilanı çetesine baskın düzenleyen polis 8 kişiyi farklı illerde yürütülen çalışmalarda göz altına aldı.
Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir, ve Aksaray’da internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlarla irtibata geçen ve Kırşehir’e yönlendirdikten sonra dolandıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı düzenlenen 3 farklı ildeki operasyonlarda C.T., S.G., H.Ç., D.C.Y., AA., M.S., T.D., ve K.T., adlı şüpheliler ikametlerinde göz altına alındı. Şüphelilerin eve ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda çek, pala, fişek, sahte plaka, araç satış sözleşmesi, mukavele, poliçe, para transferini gösterir ATM, havale fişleri ve not kağıtları ele geçirildi.
İfadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.