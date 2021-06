Kırşehirli öğrenciler mektuplaşarak dil gelişimi sağlıyor

Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrencileri, e twinning projesi kapsamında dil gelişimlerini mektuplaşarak sağlıyor.

20202021 Eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen Avrupa Okullar Topluluğu Projesinde öğrenciler her ay Avrupa'daki ortakları ile mektup arkadaşlığı yapıyor. Düzenli olarak yapılan çevrimiçi görüşmelerle de İngilizce pratiklerini geliştiriyorlar. Spring in My Country (ülkemde bahar) adlı projede ise öğrenciler, Türkiye'de ve Dünya'da İlkbahar'ın gelişini ve değişimlerini izleyip, inceleyip araştırıyor.

İlkbaharla ilgili tasarım, drama ve müzik etkinlikleri yürüten öğrenciler dünyadaki akranları ile tanışıp İngilizce paratiği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.