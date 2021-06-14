AK Parti'den, 'İyilik Kanımızda' sloganı ile kan bağış kampanyasına destek

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, 'İyilik Kanımızda' sloganı ile kan bağış kampanyasına destek verdi.

Cacabey Meydanında kurulan ve bir ay süre ile kalacak kan bağış tırına teşkilat olarak destek veren AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Toplumsal duyarlılık için aşı olunması kadar kan bağış kampanyasına da destek verilmesini önemsiyoruz. Mümkün olduğu kadar düzenli bağışların gerekli kan ihtiyacını da karşılayacağını düşünmekteyiz" dedi.

İl Başkanı Ünsal'a merkez ilçe teşkilatı da destek sundu. Meydanda kurulan bağış tırına kan vermek için parti üyeleri form doldurarak doktor kontrolünde kan veriyor. Biontecht aşısı olanlar bir ay süre ile kan bağışında bulunamazken Sinovac aşısı olanlar ise bir hafta süreli aşı kampanyalarına destek sunamıyor.

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