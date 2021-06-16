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Aşı yaptıran esnafa kolonya ve maske hediye edildi

İHA

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde aşı hakkı olan berber ve kuaförlere ilk doz aşıları yapıldı. Aşı olan esnafa ise kolonya ve maske hediye edildi.

Aşı yaptıran esnafa kolonya ve maske hediye edildi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde aşı hakkı olan berber ve kuaförlere ilk doz aşıları yapıldı. Aşı olan esnafa ise kolonya ve maske hediye edildi.
Kırşehir Berberler ve Kuaförler Odası girişimleriyle düzenlenen organizasyonla sağlık memurları ve hemşireler, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gelerek aşı olmak isteyen ve randevu alan berber ve kuaför esnafına aşılarını yaptı. Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada esnafları aşı olmaya davet etti.
Öztürk açıklamasında, “Esnafımıza sesleniyorum, geciktirmeden zamanında aşılarını yaptırsınlar. Esnaf kardeşlerimizden duyarlılık bekliyoruz” dedi.

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