Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında 3 kişinin otomobil ve üzerlerinde arama yapıldı. L.İ, C.Ö.A ve S.K isimli kişiler üzerinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 133 Sikke, 91 Obje , 6 Yüzük ve 3 Bilezik ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmada alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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