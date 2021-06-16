Kırşehir'de jandarmadan Roma ve Bizans dönemi eserleri operasyonu

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında 3 kişinin otomobil ve üzerlerinde arama yapıldı. L.İ, C.Ö.A ve S.K isimli kişiler üzerinde yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 133 Sikke, 91 Obje , 6 Yüzük ve 3 Bilezik ele geçirildi.



Şüpheliler jandarmada alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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