Bülent Ozan: "Süt konseyi kalite konunda şeffaf davranmıyor"

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan, Süt Konseyinin tavsiye fiyatı üzerinden kalite adı altında düşüşler olduğunu, kalitede ise şeffaf davranılmadığını söyledi.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği toplantı ile hayvancılık ve üretimde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri tartıştı. Toplantıda, Birlik Başkanı Bülent Ozan, üreticilerin yaşadığı sorunları birlik temsilcileri ile paylaştı. Ozan, "Süt fiyatları 2021 yılının Ocak ayına göre ciddi bir düşüş yaşadı. Süt işleme tesisleri ulusal süt konseyinin tavsiye fiyatı üzerinden kalite adı altında düşüşler oldu. Yem fiyatları geçmişten günümüze ciddi bir oranda artış gösterdi" dedi.

Pandemi nedeniyle sorun yaşayan üreticinin girdi maliyetlerinin artmasına da değinen Ozan, "İşletme bakım ve beslemesinden kaynaklı yaşanan verim düşüklüğü ve veteriner maliyetleri üreticileri ciddi şekilde zorlamaktadır. Serbest veteriner hekimlerin işlem ücretlerinin yüksek olması üreticileri veteriner hizmeti almaktan alıkoymaktadır. Bu nedenle birliğimizden bakım beslemeye yönelik eğitim düzenlenmesini talep etmişlerdir. Suni tohumlama hizmeti alan üreticilerin bir kısmı suni tohumlamanın tutmamasından kaynaklı sorun yaşamaktadır. Bunun nedeninin araştırılması talebinde bulunulmuştur. Suni tohumla da kullanılan sperma kalitesi ve pedirgrisi konusunda üreticiler bilgi edinmek istemektedir. Kaba yem tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Sulu arazinin az olması nedeniyle kaba yemin yetersiz olması il dışına yönlenmesine neden olmuştur" diye konuştu.

Toplantı üreticinin taleplerinin dinlenmesi ve istişare ile sona erdi.

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