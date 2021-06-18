Yöresel Lezzetler yemek yarışması başvuruları başladı

Kırşehir’de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında kalfalar ve lise öğrencileri için yöresel yemek yarışması düzenleniyor.

2021 yılının Ahi Evran Yılı seçilmesiyle birlikte Ahiliğin başkenti Kırşehir’de çeşitli programlar düzenleniyor. Program kapsamında Yiyecek içecek hizmetleri alanında okuyan 11. sınıf öğrencileriyle Kırşehir bölgesinde işletmelerde çalışan kalfalar için 'Yöresel Lezzetler Yaşatılıyor' yemek yarışması başvuruları başladı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada Kırşehir yöresine ait yemekler yarışacak. Yemekler, lezzet, yöresellik, sunum, görünüm, teknik ve hijyen kategorileri göz önüne alınarak puanlanacak. Yarışmaya katılanlardan ilk 3’e girenlere ödül, her katılımcıya da katılım belgesi verilecek.

29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan yöresel yemek yarışması için başvurular 25 Haziran’a kadar Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yapılabilecek.

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