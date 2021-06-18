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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir’de, esnafa Ahilik değerleri anlatılıyor

İHA

Kırşehir’de, esnafa Ahilik değerleri anlatılıyor

Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje kapsamında Kırşehir’de, esnafa ahilik değerleri anlatıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca ortaklaşa olarak hazırlanan projenin ilki Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafların katıldığı toplantıda, Ahilik değerleri anlatıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk’ün açılış konuşmasını yaptığı programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel Ahi Evranı Veli’yi tanıtarak Ahiliği anlattı.
Eğitim programını değerlendiren Vali Akın, 2021 yılının Ahi Evranı Veli’nin doğumunun 850. Yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini belirtti.

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