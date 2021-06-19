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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz”

– Kırşehir’de, AK Parti İl Başkanlığınca organize edilen teşkilat ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, huzuru bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Kırşehir temaslarına AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip teşkilatları ile toplantıyla başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu burada yaptığı açıklamada, “Huzurumuzu bozmaya yönelik bu girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. İzmir’de yaşanan bir olay oldu. Bizim de teşkilatımıza yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Aklı selim ile hareket edeceğiz. Ülkemize yönelik plan içerisinde olanların planlarını bozacağız. Farklı heves içerisinde olanların da heveslerini kursaklarında koyacağız” dedi.

"İçeride ve dışarıda farklı bir dönemden geçiyoruz"
Diplomatik ve siyaset anlamında farklı bir dönemden geçildiğini partililerine aktaran Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, “Geçmişle kıyaslanamayacak kadar farklı şeyleri yaşadığımız bir dönemdeyiz. Asla yan yana gelmez denilenlerin yan yana geldiği bir dönemdeyiz. Dünyanın daha önce hiç yaşamamış olduğu bir salgın sürecini hepimizin alışkanlıklarını değiştiren eski birliktelik ve ananelerimizi bayramlarımızı dahi eskisi gibi yaşamamıza engel olan salgın süreci ile bir sınava dünya tabi oldu. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir dönem sadece Kırşehir’de ve Türkiye’de yaşanan bir dönem değil dünya bu pandemiyi yaşıyor. Allah’a hamd olsun dünyada hepimizin içini sızlatan gerçekten görmek istemediğimiz görüntülerin ülkemizde yaşanmamış olmasından dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birileri bir kenarda el ovuşturdu. Hastanelerde kuyruklar olsun diye bekledi. Ekonomi ile ilgili farklı süreçlerin yaşanmasının maalesef ki hayalini kurdular. Ama diledikleri ve gönüllerinden geçen şey olmadı”diye konuştu.
Türkiye'nin dünyada aşılamada 9. ülke konumunda olduğumuzu anlatan Sarıeroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"19 yıldır bu ülkede AK Parti var. Dünyaya örnek bir aşılama sürecini de yürütüyoruz. Rakamlara baktım rekor kırıldı. Aşılamada şu an dünyanın 9. Ülkesi konumundayız. Bu konuda da farklı algılar oluşturmaya çalışan vatandaşların maalesef ki kafasını karıştırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıya geldik. Ekonomi ile ilgili çok güçlü adımlar attık. Hiç hızımızı kesmedik pandemi nedeniyle üretmeye devam ederken tedarik zincirimizde çalışmaya devam etti. Yüzde 7 büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. İhracatta rekorlar kıran bir Türkiye var.”
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’na programlarında İl Başkanı Seher Ünsal, Milletvekili Mustafa Kendirli ve teşkilat yöneticileri eşlik ediyor.

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