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Kırşehir POMEM 26. Dönem Mezunlarını Verdi

İHA

Kırşehir POMEM 26. Dönem Mezunlarını Verdi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 2021 Yılı 26. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.
Törene Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile polis teşkilatı mensupları katıldı. Törende konuşan Vali İbrahim Akın; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı’na personel yetiştiren Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olarak memleketimizin dört bir yanında hizmet verecek olan polislerin yemin ederek bu şerefli mesleğe adım atmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan genç nesillerin olduğu müddetçe hiçbir gücün huzuru, birlik ve beraberliği bozmaya cesaret edemeyeceğini belirten Vali Akın, “Günümüzde nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşamakta ve kent sorunları giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak suç türleri de giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizin jeopolitik olarak kritik bir konumda olması ve terörün yoğun olarak yaşandığı bir bölgede yer alması sebebiyle ülke olarak güvenlik konusuna daha fazla önem göstermek durumundayız. İşte, geçmişi kahramanlıklarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımız da bir yandan kentlerde asayişi sağlarken diğer taraftan da ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimize kast etmek isteyen terör unsurlarına karşı mücadelesini başarıyla sürdürmektedir” dedi.
2021 Yılı 26. Dönem birincisi Çağatay Durgun’un yaş kütüğüne plaka çakması, dereceye giren öğrencilere vali ve milletvekilleri tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.

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