Birlik Başkanı Öztürk’ten esnafa ‘Aşı Olun’ çağrısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafını aşı olmaya davet etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde Sağlık İl Müdürlüğü mobil aşı ekipleri tarafından berber ve kuaförler aşılanmış, birçok esnaf sıra beklemeden aşı olabilmek için başvuruda bulunmuştu. Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk aşı hakkı bulunan esnafların odaları aracılığıyla başvuru yapması halinde bir aşılama programı daha oluşturulabileceğini söyledi. Başkan Öztürk, Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde esnafların bir an önce aşılanması için çalışmalar yaptıklarını belirttiği açıklamasında; “Esnaflar olarak yaklaşık bir buçuk yıldır devletten destek istiyoruz. Devletimiz az da olsa esnafımıza destek oldu. Şimdi üzerimize düşen devletimizin temin ettiği aşıları olmaktır” dedi.

Aşı olmaktan çekinen ve istemeyen esnaflara seslenen Öztürk, “Devletimizin yöneticileri aşı olurken siz neden olmayasınız? Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Aşı seçeneklerimiz de var. Aşı olacağız ki bu beladan bir an önce kurtulalım. Normal hayatımıza bir an önce dönelim. Normale döndüğümüzde devletten aldığımız destekleri de vergi olarak, kazanç olarak Türkiye ekonomisine geri kazandıracağız. Oda başkanlarımız dâhilinde tüm esnaflarımıza sesleniyorum. Aşı olmak için başvuru yapmaları halinde birlik binamızda Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak aşılama programı oluşturabiliriz. Mobil aşı ekiplerimiz çalışıyor. Doktoru, hemşiresi ve sağlık memurlarıyla kapı kapı gezerek aşı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerimize birlik binamızda aşı yaptırdık. Farklı iş kollarından aşı hakkı bulunan esnaflarımız oda başkanları aracılığıyla isimlerini liste halinde sunarlarsa aynı imkânı tanımaya hazırız” diye konuştu.

