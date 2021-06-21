Birlik Başkanı Öztürk’ten esnafa ‘Aşı Olun’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlik Başkanı Öztürk’ten esnafa ‘Aşı Olun’ çağrısı

İHA

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafını aşı olmaya davet etti.

Birlik Başkanı Öztürk’ten esnafa ‘Aşı Olun’ çağrısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafını aşı olmaya davet etti.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde Sağlık İl Müdürlüğü mobil aşı ekipleri tarafından berber ve kuaförler aşılanmış, birçok esnaf sıra beklemeden aşı olabilmek için başvuruda bulunmuştu. Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk aşı hakkı bulunan esnafların odaları aracılığıyla başvuru yapması halinde bir aşılama programı daha oluşturulabileceğini söyledi. Başkan Öztürk, Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde esnafların bir an önce aşılanması için çalışmalar yaptıklarını belirttiği açıklamasında; “Esnaflar olarak yaklaşık bir buçuk yıldır devletten destek istiyoruz. Devletimiz az da olsa esnafımıza destek oldu. Şimdi üzerimize düşen devletimizin temin ettiği aşıları olmaktır” dedi.
Aşı olmaktan çekinen ve istemeyen esnaflara seslenen Öztürk, “Devletimizin yöneticileri aşı olurken siz neden olmayasınız? Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Aşı seçeneklerimiz de var. Aşı olacağız ki bu beladan bir an önce kurtulalım. Normal hayatımıza bir an önce dönelim. Normale döndüğümüzde devletten aldığımız destekleri de vergi olarak, kazanç olarak Türkiye ekonomisine geri kazandıracağız. Oda başkanlarımız dâhilinde tüm esnaflarımıza sesleniyorum. Aşı olmak için başvuru yapmaları halinde birlik binamızda Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak aşılama programı oluşturabiliriz. Mobil aşı ekiplerimiz çalışıyor. Doktoru, hemşiresi ve sağlık memurlarıyla kapı kapı gezerek aşı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerimize birlik binamızda aşı yaptırdık. Farklı iş kollarından aşı hakkı bulunan esnaflarımız oda başkanları aracılığıyla isimlerini liste halinde sunarlarsa aynı imkânı tanımaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Tiyatroları Oyuncuları ‘çocuk oyunu’ oynayacak
YEREL HABERLER Devlet Tiyatroları Oyuncuları ‘çocuk oyunu’ oynayacak
Kırşehir POMEM 26. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER Kırşehir POMEM 26. Dönem Mezunlarını Verdi
Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: "İş makinaları çalışırken hamaset yapılmasını kabul etmiyorum"
YEREL HABERLER Kendirli'den 'TOKİ' açıklaması: "İş makinaları ...
Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
YEREL HABERLER Sarıeroğlu gençlerle bowling oynadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: “Huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: ...