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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi

İHA

– Kırşehir Belediyesi, bahçenin okul binasından küçük olması nedeniyle çocuklara oyun alanı açılması için yolla okul binası arasında bulunan park alanını birleştirdi. Bölgede yaşayan halk, yapılan uygulamanın okullar bölgesi için doğru olduğunu, bölgede trafik karmaşasının da olmadığını belirtti.

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi

– Kırşehir Belediyesi, bahçenin okul binasından küçük olması nedeniyle çocuklara oyun alanı açılması için yolla okul binası arasında bulunan park alanını birleştirdi. Bölgede yaşayan halk, yapılan uygulamanın okullar bölgesi için doğru olduğunu, bölgede trafik karmaşasının da olmadığını belirtti.
Medrese Mahallesi üzerinde bulunan 30 Ağustos Zafer İlkokulu ile birlikte bölgede 3 okul bulunuyor. Binası geçtiğimiz yıllarda yenilenen 30 Ağustos Zafer İlkokulu, bahçe alanının ise küçük olması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Belediye ise öğrencilere bahçe ve oyun alanı açmak için okulun ortasından geçen yolu kapatarak çözüm buldu. Kapatılan yol Medrese ve Aşıkpaşa Mahallelerini de bir bakıma birbirinden ayırıyordu. Bin 120 öğrencisi olan ve 59 öğretmenin görev aldığı okulun projesinde bina alanı ile çocuklara hareket alanı olmadığını aktaran Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Çocuklara oyun alanı olarak bina yapıldıktan sonra bahçe kalmamıştı. Biz de orada bulunan parkı kamu yararı güderek okulun bahçesine kattık ve yolu da bahçe alanı olarak okula devrettik” dedi.
Kendi dönemlerinden önce yapılan plan ve tadilatların uygun olduğunu da aktaran Başkan Ekicioğlu, “Bizden önceki dönemin o bölge ile ilgili yaptığı plan ve tadilatı devam ettirdik. Bölgede bahçe düzenlemesini de yaparak çocuklara güzel bir ortam sağladık. Mevcut durum göz önüne alındığında daha küçük bir okul yapılması gerekiyordu. Proje böyle olunca da nefes alacak alan kalmamıştı. Biz de gerekeni yaparak parkı çocukların oyun alanı olarak sunduk” diye konuştu.
Bölgede yaşayan Dursun Kılıç adlı vatandaş; parkla okul bahçesi alanının birleşmesinin güzel olduğunu ve çocuklara oyun alanı çıktığını aktardı. Enes Furkan Döşlü de mahallede yolun çok sık kullanıldığını, okullar bölgesinde yapılan çalışmanın doğru olduğunu söyledi. Burak Salman da yolla okul bahçesinin birleştirilmesinin doğru olduğunu ifade etti.

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