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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın: "Vatandaş ile devlet köprüsünü muhtarlar kurar"

İHA

Vali Akın: "Vatandaş ile devlet köprüsünü muhtarlar kurar"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çiçekdağı ilçesinde muhtarları dinledi. Vali Akın, köy muhtarlarına vatandaş ile devlet arasında köprü olduğunu söyledi.
Vatandaş ile devlet arasındaki bağlantıyı kuran kişiler olan muhtarların köyleri ile ilgili talep ve sorunlarını toplantıda dinlediklerini ifade eden Vali İbrahim Akın, “Çiçekdağı ilçemizde yürütülen yatırımları yakından takip ediyoruz. Muhtarlarımız da bizlere hem sorumlu oldukları köylerin hem vatandaşların sorunlarını ilettiler. KÖYDES Projesi kapsamında ilimize gelen ödeneği öncelik sırasına göre İl Özel İdaremiz aracılığıyla en verimli şekilde hizmete dönüştürüyoruz. Köylerimizin genel sorunları olan yol yapımı ve içme suyu iyileştirme çalıştırmalarını öncelik olarak kabul ediyoruz" dedi. Yapılan çalışmalarla köylerdeki yaşam standartlarını yükseltme gayretinde olduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Köylülerin ihtiyaçlarını önemsiyor, muhtarlarımızla beraber sorunları tespit ediyor ve imkânlar dâhilinde çözüme kavuşturuyoruz. Yol, su, kanalizasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Muhtarlardan istediğimiz bir başka konu da aşı konusunda vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunmalarıdır. Salgın tehdidi henüz geçmiş değil, salgınla mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Köylülerimizi aşı olmaya davet edelim. İnanıyoruz ki, bu süreci kısa zamanda atlatıp eski güzel günlerimize kavuşacağız” şeklinde konuştu.
Vali Akın, daha sonra, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çiçekdağı Belediyesi tarafından organize edilen ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında dereceye girerek başarı sağlayan genç sporculara kupalarını verdi. Şehit ailelerini de ziyaret eden Vali Akın'ın ilçedeki programı, esnaflarla yaptığı sohbet ile sona erdi.

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