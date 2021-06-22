KGK'dan İHA muhabirinin darp edilmesine kınama

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Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi, İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun darp edilmesi üzerine kınama mesajı paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan açıklamalarda çirkin saldırı kınandı.



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