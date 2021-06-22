Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan aşı uygulamasındaki personele çikolatalı teşekkür

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürlüğünce Cacabey Meydanına aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standında sağlık personeli ve vatandaşa çikolatalı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut’tan salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Akın, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek sırası gelen tüm Kırşehirlileri aşı olmaya davet etti. Cacabey Meydanına Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırının aşılama hizmetini vatandaşların ayağına getirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, “Şu ana kadar 150 bini aşkın vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Meydana kurulan aşı çadırında vatandaşlarımız bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Kırşehirli hemşehrilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Çadırda görevli sağlık çalışanlarından da aşılama çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Akın, aşı olmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Burada engelli bir vatandaşın çikolata sattığını gören Vali, çikolatalardan alarak aşı olmaya gelen vatandaşlara ve çadırda görevli sağlık personeline dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.