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Kırşehir'de Direnen Filistin Fotoğraf Sergisi açıldı Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Filistin'de biz halkın yanındayız. Tarihimiz mazlumun yanında olmayı gösterir"

İHA

Medyaİş Sendikası tarafından Türkiye genelinde organize edilen ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyetinin desteklediği 'Direnen Filistin' Fotoğraf Sergisi açıldı.

Kırşehir'de Direnen Filistin Fotoğraf Sergisi açıldı Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Filistin'de biz halkın yanındayız. Tarihimiz mazlumun yanında olmayı gösterir"

Medyaİş Sendikası tarafından Türkiye genelinde organize edilen ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyetinin desteklediği 'Direnen Filistin' Fotoğraf Sergisi açıldı.
Cacabey Meydanında açılan sergide, Filistin'de yaşanan İsrail zulmü fotoğraflarla gözler önüne serildi. Sivil toplum kuruluşları ve şehirde bulunan halkın yoğun ilgi gösterdiği sergi açılışı sonrası konuşan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, dünya basının sustuğu bölgede Türk medyasının yaşanan zulmü duyurmaya çalıştığını belirtti. Turpçu, "Gazeteciler olarak Filistin'de yaşanan zulmü anlatan bir sergi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bölgede yaşananları halka da anlatabilmek gerekiyor" dedi.
"Tarihimiz mazlumun yanında olmamızı gerektirir" diyen Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise, "Bizim tarihimiz ezenin değil ezilenin yanında olmamız gerektiğini bizlere gösterir. Filistin'de Hamas ve Filistin kurtuluş örgütünü parçalayarak bölgede halkın direncini kırma politikası uygulanıyor. Müslüman ülkeler kurtuluş örgütlerini değil halkı desteklemeli. Böl parçala mantığı bölgede verilen mücadeleyi de zayıflatıyor" diye konuştu.
Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir de, "Bölgede yaşananlar dünya basınında genellikle yer almıyor. Bölgede halkın direnişini özellikle Türk medya mensupları ve bazı basın yayın organları gündeme getirmeye çalışıyor. Maalesef ise İsrail bu basın mensuplarını da hedefine koymuş durumda, bizler Kırşehir'den İsrail'i lanetliyoruz. Önemli bir direnişinde şehir gündemine getirilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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