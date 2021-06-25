Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"

İHA

Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı öncesi öğrencilere başarılar diledi.
Vali Akın, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterin eğitim olduğunu söyledi. Akın, açıklamasında; "Ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizin üniversite hayallerini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılar dilerim. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli kriterlerden birisi eğitimdir. Bilim ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde gelişmelere ayak uydurabilmek, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilmek ve çok yönlü düşünerek fikir üretebilmek ancak eğitim ile mümkündür. Eğitimin en önemli aşamalarından birisi de gençlerin meslek tercihlerinin belirlendiği üniversite sınavıdır" dedi.
Koronavirüs salgın sürecinin eğitimi de olumsuz etkilediğini aktaran Vali İbrahim Akın, "Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadele etmektedir ve bu salgının olumsuz etkilediği alanların başında da eğitim gelmektedir. Devletimiz öğrencilerimizin kayba uğramaması için bu süreci online derslerle tamamlamaya çalışmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üniversite sınavını başarılı bir şekilde geçirmenin gayreti içerisinde olan öğrencilerimiz gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için evde sıkı bir şekilde sınava hazırlanarak eksikliklerini tamamlamışlardır" diye konuştu. Aydınlık bir geleceğe sahip olmak için gençlere tavsiyelerde de bulunan Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Biliyoruz ki sizler daha aydınlık bir geleceğe sahip olabilmek için sınava büyük bir gayretle çalıştınız. Artık geriye yüksek bir motivasyonla sınava girmeniz kalmıştır. Sınav esnasında ne kadar rahat olursanız bilgi birikiminizi ve yorum gücünüzü daha rahat bir şekilde kullanacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bildiğiniz üzere Kırşehir, ülkemiz eğitiminde ilk sıralardadır. İlimiz sadece üniversite giriş sınavlarında değil üniversite tercihinde de ön planda yer alarak eğitimde marka kent olma yolundaki kararlılığını sürdürmektedir. Nitekim her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda büyük bir başarı elde ederek ilimizin başarı çıtasını daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum. Gençlerimizin güvenli, rahat ve sessiz bir ortamda sınava girmelerini sağlamak, sınav öncesi ve sonrası yaşanacak yoğunluğu ve koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla ilgili kurumlarımızca gerekli tüm önlemler alınmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
YEREL HABERLER Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
Kırşehir Belediyespor Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı
Kırşehir'de Direnen Filistin Fotoğraf Sergisi açıldı Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Filistin'de biz halkın yanındayız. Tarihimiz mazlumun yanında olmayı gösterir"
YEREL HABERLER Kırşehir'de Direnen Filistin Fotoğraf Sergisi ...