CHP milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Toplantıya Milletvekili İlhan ile birlikte Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreteri Hüseyin Çakmak katıldı. TBMM’de 3 yıldır yaptığı çalışmalar hakkında, il geneli köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek geniş katılımlı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapan İlhan, siyasetin şeffaflık üzerine kurulduğunu söyledi. Toplantı genelinde muhtarları dinleyen milletvekili İlhan, "Siyasetçinin almış olduğu temsiliyet sorumluluğu gereği çalışmalarım hakkında sizleri bilgilendirmek ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmanın temel bir görev olduğunu biliyorum" dedi.

Toplantı fikir istişaresinin ardından sona erdi.

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