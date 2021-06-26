Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da açılacak

İHA

Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da açılacak

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yaz spor okullarının başlayacağını söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Şahin, spor okullarının 29 Haziran Salı günü Ahi Stadyumunda başlayacağını söyledi.
Şahin, basın temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantı da "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarında boş vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz GSB Spor Okullarımızın 29 Haziran 2021 Salı günü Ahi Stadında gerçekleştirilecek törenle açılması planlanmıştır" dedi. Gençlerin her alanda eğitim faaliyetine katılacağını aktaran Şahin, "Futbol, Basketbol, Voleybol, KickBoks, Okçuluk, Satranç, Hentbol, Badminton, Halk Oyunları, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Güreş, Masa Tenisi, Judo, Taekwondo, Boks, Atletizm, Cimnastik ve Yüzme olmak üzere toplamda 19 farklı spor branşında, her biri alanında uzman 55 antrenörle birlikte, gerekli tüm pandemi tedbirleri alınarak eğitimlere başlanacaktır" diye konuştu.
KOP projeleri hakkında da bilgi veren İl Müdürü Şahin, “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı KOP Okuyor Mali Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hazırlanan “Kırşehir KOP Hayal Kütüphanesi” projesi uygulanmaya hak kazandı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi ve yeteneklerinin de keşfedilebileceği KOP Hayal Kütüphanemiz ile gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olabilmek adına robot yapımı, film ve animasyon yapımı, mobil uygulama geliştirme, gibi bir çok alanda tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de 'YKS' heyecanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 'YKS' heyecanı
CHP milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi
Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı Aşılanmaya dikkat çekmek isteyen Kırşehir Belediyespor amigosu meydanda oynayarak aşı davetinde bulundu
YEREL HABERLER Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı Aşılanmaya ...
Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"
YEREL HABERLER Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini ...
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
YEREL HABERLER Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi