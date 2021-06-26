AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Şehrin her bölgesinde sağlık yatırımları var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Şehrin her bölgesinde sağlık yatırımları var”

İHA

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: “Şehrin her bölgesinde sağlık yatırımları var”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir’de yürütülen sağlık yatırımlarını açıkladı. Sağlık alanında yapılan yatırımlarla şehrin şantiye alanı gibi olduğunu söyleyen Kendirli, “Kırşehir’de, 13 sağlık yatırımı var. Yatırımların 8’i il merkezinde 2’si Mucur ilçesinde, 1’i Boztepe ilçesinde, Kaman ilçesinde ise 2 yatırım devam etmektedir" dedi.
Vatandaşın sağlık hizmetine rahat ulaşabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarla 2 yıl önce şehrin farklı bölgelerinde farklı inşaatlar başlatıldığını aktaran Kendirli açıklamasında; “Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve çok önemsediğimiz 112 Acil Hizmetleri İstasyonları. Kırşehir’de, 112’yi bir vatandaş aradığında 112’nin ulaşım süresi 56 dakika biz bu hizmeti bütün mahallelere yayarak süreyi daha aşağı çekmek istiyoruz. Bu nedenle de her mahallede inşaatımız var. Yatırımlar en kısa sürede vatandaşın kullanımına açılacak" diye konuştu.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli, “Eski hastane binası üzerinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatının bilgileri ile İl Sağlık Müdürlüğü yanında yapılan SHMTSM ve 112 istasyon bilgileri CHP milletvekili tarafından karıştırılmış. Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden de ihaleler şeffaf şekilde görülebilir. Metin İlhan, ne zaman ararsa doğru bilgileri de alabilir. Yapacağımız daha istasyonlar var. Belediyeden yer istedik fakat henüz cevap gelmedi. Bizlere yatırım yapacağımız alan tahsis ederlerse yapacağımız yatırımlar var. Şuan devam eden projelerimiz 67. 2 milyon lira biz bu bütçeyi daha da arttıracağız. Vatandaşımız en hızlı ve kolay yatırımı Kırşehir’de alacak. Bizler çalışmaya devam edeceğiz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da açılacak
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Yaz Spor Okulları 29 Haziran'da ...
Kırşehir'de 'YKS' heyecanı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 'YKS' heyecanı
CHP milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi
Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı Aşılanmaya dikkat çekmek isteyen Kırşehir Belediyespor amigosu meydanda oynayarak aşı davetinde bulundu
YEREL HABERLER Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı Aşılanmaya ...
Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"
YEREL HABERLER Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini ...
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
YEREL HABERLER Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden aşı klibi
Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın, Kaman ilçesinde muhtarları dinledi