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Bakan Varank ile Japon kazı sorumlusu arasında vatandaşlık diyalogu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir ziyaretlerine Kalehöyük Müzesiyle başladı

İHA

Bakan Varank ile Japon kazı sorumlusu arasında vatandaşlık diyalogu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir ziyaretlerine Kalehöyük Müzesiyle başladı

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir temaslarına AK Parti’ye ait olan Kaman ilçe belediyesi ve Japon Kalehöyük müzesi ziyaretleriyle başladı.
İlçe belediye binası önünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı, Vali İbrahim Akın, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal ve ilçe teşkilatı karşıladı. Belediye Başkanı Necati Çolak’tan ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Bakan Varank’a cevizli lokum takdimi yapıldı. Kaman İlçe Belediyesi ardından Japon Kalehöyük müzesine geçen Bakan Varank, müze hakkında bilgiler edindi. Çağırkan Müzesine giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Japon kazı sorumlusu Matsumura arasında vatandaşlık diyalogu yaşandı. Bakan Varank, Japon sorumluya Türk vatandaşı olup olmadığını ve Türkiye'deki çalışmalarını sordu. Bir süre sohbetten sonrası Bakan Varank incelemeler için müze alanına geçti. Müze alanını gezen Bakan Varank, tarihin Anadolu’daki evrelerini tek tek inceledi.
Kırşehir temasları kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve şehir protokolü ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ı Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’da karşıladı. Bakan Varank’a şehir hakkında protokolün katılımıyla basına kapalı bilgi aktarımı sağlandı.

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