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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bizim Bakanımız çizmesini giymiş müsilaj temizlerken İstanbul’un Belediye Başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor” “Terörle mücadelede başarılı oluşumuzun nedeni mücadeleyi sınırlarımızın dışında da veriyor oluşumuzdur”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bizim Bakanımız çizmesini giymiş müsilaj temizlerken İstanbul’un Belediye Başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor” “Terörle mücadelede başarılı oluşumuzun nedeni mücadeleyi sınırlarımızın dışında da veriyor oluşumuzdur”

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bizim Bakanımız çizmesini giymiş müsilaj temizlerken İstanbul’un belediye başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ahi Evran Külliyesi ziyareti sonrasında AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Varank, terörle mücadeleyi yurt içinde neredeyse tamamladıklarını, sınır dışında ise devam ettiklerini aktararak, “AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımızın iradesi olmamış olsaydı, biz Suriye’nin kuzeyinde bir PKK devletiyle beraber yaşıyor olacaktık. Bir PKK devleti ile yaşamak ne sonuçlar getirir ne sıkıntılar getirir bunu düşünmenizi istiyorum. Biz terörden çok çektik. Şimdi terörle mücadelede başarılı olmamızın nedeni bizim bu savaşı sınırlarımızın dışında veriyor oluşumuz. Artık biz terörle mücadeleyi yurt içerisinde neredeyse tamamladık. Artık sınırlarımızın dışında terörle mücadele ediyoruz” diye konuştu. Varak, güçlü ülke olma yolunun bağımsızlıktan geçtiğini belirterek, “Güçlü olmak, aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye’nin kendi politikalarını tasarlayıp uygulamasından geçiyor. Bizim 19 yıl boyunca başardığımız en önemli iş bu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’yi herhangi bir ülkenin uydusu olmaktan çıkarıp bu toprakların ve bu toprakların insanlarının ihtiyacını giderecek ve medeniyet değerlerimize hizmet edecek şekilde ülkemizi tam bağımsız bir hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya siyasetinde en önemli liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterileceğini aktaran Varank, “Dünya siyasetine baktığımızda en önemli liderleri sayın deseler Cumhurbaşkanımızı herhalde ilk 34 içerisinde sayarlar. Bugün 'dünya siyasetinde ve özellikle bölgemizde en etkili ülkeleri sayın' dediklerinde herhalde birkaç ülkeden bir tanesi olarak Türkiye’yi sayarlar. Türkiye’nin teknolojide elde ettiği başarıları artık dünya konuşuyor. Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarını bütün dünya konuşuyor. Bütün dünya medyasında bizim bu teknolojik ürünlerimiz haber oluyor. Bunu doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparak geleceği düşünerek geleceği düşünen siyasetimizi uygularken bunun gereği olan alt yapıları da kurarak başardık” ifadelerini kullandı. Türkiye’de muhalefetin hizmet etme şansı olmadığını da partililerine anlatan Bakan Varank, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Onların hizmet etme derdi gibi bir dertleri yok. Onlar günü kurtarma derdinde, 'nasıl netice alırım' onun derdinde. Vatandaşın sıkıntısı varmış, alt yapı sorunu var mı, şehrin geleceği planlanması mı gerekiyormuş bunlarla ilgili dertleri yok. Kırşehir’den İzmir örneği verebiliriz. Yıllardır CHP tarafından yönetiliyor. Altyapı ile ilgili Türkiye’nin en kötü şehirlerinden bir tanesi, deprem oldu depremle ilgili yerel yönetimin hiçbir hareketi ve aksiyonu olmadı. Biz merkezi hükümet olarak gittik ve sorumluluğumuzu yerine getirdik. Muhalefetin iktidar olduğu bölgelerin tamamında bunu görebiliyoruz. İşte İstanbul; bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul’un belediye başkanına bakıyorsunuz. Bizim bakanımız çizmesini giymiş müsilaj temizlerken İstanbul’un belediye başkanı Antep’e gitmiş baklava açıyor.”

Türkiye’nin bölgesinin ateş topuna benzetildiğini belirten ve seçimlerle 'beka sorunun açıklaması yok' diyenlere yanıt veren Bakan Varank, “Dünyada Türkiye’nin pozisyonunu gözden geçirin. Türkiye Devleti Doğu Akdeniz’de, gelecek nesillerin hakkını arayacak şekilde aramalar yapıyor. Libya ile kıta sahanlığı anlaşmaları yapıyoruz. Bunları yaparken AB’nin ya da egemen güçlerin engelleme çalışmalarına rağmen yapıyoruz. 2023 seçimlerinde farklı bir netice görürsek muhalefetin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araması gibi bir derdi olur mu? Şuanda yaptığımız işlere karşı çıkıyorlar. Kuzey Suriye’de olmamızın ve kurduğumuz güvenli bölgelerin iki sebebi var. Birincisi mültecilerin sıkıntılarını gidermek ve ülkemizde yaşayan mültecilerin dönüşlerini sağlamak. İkincisi ise terör guruplarını engellemek” ifadelerini kullandı.

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