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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Kırşehir’de sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi

İHA

Bakan Varank, Kırşehir’de sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir temasları kapsamında sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Varank, ülkenin refahı için dört bir yanda dolaşarak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Varank, “Anadolu’nun Türk yurdu olmasında, Osmanlının kurulup genişlemesinde çok önemli katkıları olan Ahiliğin merkezi Kırşehir, önemli bir yere sahip. Ahilerimiz cömertliğe, doğruluğa, inanca ve ahlaka dayalı bir üretim anlayışını bize öğrettiler” dedi.
2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini belirten Varank, “Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad ediyor, Bu yılın Kırşehir’e ve Kırşehirlilere hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Covid19 salgını tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkiledi. Salgından medet umup hükümetimizin aciz duruma düşmesini dört gözle bekleyenlere inat bizler vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" dedi.

"2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdük ve G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke olduk"
Salgının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan tedbirlerin mali büyüklüğünün 661 milyar lirayı geçtiğini belirten Bakan Varank, "Sağlık ve ekonomi arasında bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken biz büyümeye devam ettik. 2020 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettirerek, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdük ve G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke olduk. 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha büyük bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Nisan ayı verilerine baktığınızda bir baz etkisi olsa da ekonomimizin hızlı bir toparlanma yaşadığını görüyoruz hamdolsun. Dış ticaretimiz yüzde 109, sanayi üretimimiz yüzde 66, ücretli çalışan sayımız ise yüzde 17 artmış durumda. Bu büyümenin sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizim açımızdan işin en gurur verici tarafı. Tüm bu olumlu gelişmelerin üzerine özel sektördeki yatırım eğilimlerinin de hız kesmeden devam ettiğine şahitlik etmek gelecek adına bizleri daha da umutlandırıyor" diye konuştu.

"2021 yılında da özellikle sanayi sektöründeki yatırım trendi tüm hızıyla devam etmekte" diyen Bakan Varank, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 8,2 milyar liralık bir milli gelir oluşturdu. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda ilimizin sanayi performansının düzenli bir şekilde arttığını ama tarımın da hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. 2014’te sanayinin şehrimizin milli geliri içindeki payı yüzde 13 iken 2019’da yüzde 20’lere yükselmiş durumda. Bu artış Kırşehir’in ihracatına da yansıyor, 2020 yılında salgının etkisiyle biraz düşüş yaşansa da 203 milyon dolarlık bir ihracat yapılmış. 2003 yılında bu rakamın sadece 14 milyon dolar civarında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda kaydedilen ilerleme daha net ortaya çıkıyor. Tarım sektörü de ilimizin ekonomisinde yüzde 22’lik pay ile önemli bir yer tutuyor. Bu durum, tarıma dayalı sanayi sektörlerini hem üretim hem de istihdam anlamında önemli bir konuma taşıyor.
Gıda, metal eşya, bitkisel ve hayvansal üretim ve makine gibi sektörlerimizde de kayda değer gelişmeler var. İl ekonomimizin son 19 yılda kaydettiği mütevazi de olsa süreklilik arbeden gelişmeye Bakanlık olarak biz de destek olduk. Sanayi altyapısını geliştirmek üzere hem mevcut OSB ve Küçük sanayi sitelerini geliştirdik hem de yenilerini kurduk. KOSGEB aracılığıyla 26 Milyon, TÜBİTAK ile 20 Milyon, Ahiler Kalkınma Ajansı ile 47 Milyon, KOP İdaremiz ile 83 milyon Liraya yakın kaynağı Kırşehir’in hizmetine sunduk. Yatırımlar sayesinde oluşturulan istihdam 2 bini geçmiş durumda.”

"Rakamlarla sabit bir gelişme söz konusu"
Kırşehir’in geliştiğini de aktaran Bakan Varank, rakamlarda sabit gelişmelerin de olduğunu söyledi. Bakan Varank, “Kırşehir’imizin sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağı ile çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bunun için de bir terzi misali burada gelişmeye açık alanlarını tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Kırşehir jeotermal kaynaklar konusunda önemli bir zenginliğe sahip. Bu zenginliği tarım, turizm ve sağlık alanlarında değerlendirilmek için kolları sıvadık” dedi.
Bakan Varank'ın konuşması sonrası şehirde bulunan iş insanları sorunlarını basına kapalı toplantı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a anlattı. Toplantı öncesi ise Bakan Varank, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

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