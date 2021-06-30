Doğumunun 850. yılında Ahi Evran temalı müzik yarışması düzenlenecek

Doğumunun 850. yılında Ahi Evranı Veli temalı Klasik Türk Müziği Beste Yarışması düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarışmanın Ahilik Teşkilatlanması kurucusu Ahi Evran Veli’nin doğumunun 850. Yılı nedeniyle olduğu belirtildi. Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ATMUAM (Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkez) tarafından organize edilen yarışmada nitelikli eserler aranacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada; “Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evranı Veli hazretlerini ve onun evrensel düşüncelerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak, bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek, yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla 'Ahi Evranı Veli' temalı Klasik Türk Müziği beste yarışması düzenlenecektir” ifadeleri kullanıldı.

Yarışmaya katılmak isteyenler ise Ahi Evran Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kırşehir aliliğine başvuruda bulunabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.