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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, Necatibey İlkokulunda Karne Dağıttı

İHA

Vali Akın, Necatibey İlkokulunda Karne Dağıttı

– Kırşehir’de, 20202021 Eğitim – Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Necatibey İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.
Sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıtan ve onlarla sohbet eden Vali İbrahim Akın, öğrencilerin telafi eğitimine katılmalarının faydalı olacağını söyledi. Vali Akın, karne dağıtım töreni öncesinde yaptığı konuşmasında; “Kırşehir genelinde toplam 207 okulda 41 bin 80 öğrenci karne aldı. Pandemi nedeniyle bu yıl yüz yüze eğitime uzun süre ara verilmek zorunda kalındı. Ancak, devletimiz bu süreçte EBA sistemi ile online olarak yeniden öğretmen ve öğrencilerimizi buluşturdu. Eksik kalan dersleri tamamlamak için tüm okullarımızda telafi eğitimleri verilecek. Öğrencilerimizin bu eğitimlere katılmalarını önemsiyoruz” dedi.
Öğrencilerden yaz tatilinde kitap okumalarını, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini ve yeni eğitimöğretim yılına zihnen ve bedenen dinlenmiş olarak girmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Akın, “Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Karne dağıtım programına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Okul Müdürü Fatih İlhan ve öğretmenler de katıldı.

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